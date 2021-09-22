Современная IT-профессия: молодежь с инвалидностью приглашают на обучение
Источник:Львовский городской совет
Молодежи с инвалидностью предлагают освоить современную IT-профессию. Все, что нужно иметь, – желание развиваться в новой профессии, базовые технические знания и владение английским на начальном уровне.
Программа запускает ЮНИСЕФ совместно с компанией EPAM. Цель проекта – уничтожение неравенства и барьеров в контексте доступа к образованию и социальному участию.
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Особенность состоит в инклюзивном подходе к обучению. Курс будет проходить в режиме онлайн и продлится 6 месяцев с частотой 2 – 3 занятия в неделю.
Кто может принять участие
Пройти учебный курс могут жители 35 общин-участниц инициативы ЮНИСЕФ "Общество, дружественная к детям и молодежи". Они смогут:
- учиться в группе с другими студентами;
- получать дополнительную менторскую поддержку от специалистов эпохами;
- посещать занятия по английскому языку;
- получат возможность сотрудничества с эпохами по результатам обучения.
DevOps – это перспективное направление в ИТ, который дает возможность работать удаленно и быть конкурентоспособным на международном рынке труда. Для нас важно, чтобы каждый молодой человек в Украине могла реализовать свое право на качественное образование, интересную работу с достойной оплатой,
– отмечает эксперт КСО-проектов эпохами Украины Азиза Хамидова.
Как принять участие
- заполнить заявку;
- посетить вебинар для ознакомления с деталями;
- пройти тест и устное собеседование.