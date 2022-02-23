Организаторы инициативы – акселератор Baltic Sandbox для восточноевропейских стартапов и Украинский фонд стартапов. В рамках программы 12 украинских стартапов с "фаундерками" смогут вывести свой продукт на европейский рынок и привлечь новые инвестиции.

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Что подготовили организаторы

В течение трех месяцев (28 марта – 18 июня 2022) женщины смогут углубить свои знания и научиться продвигать собственный продукт. Программа будет охватывать 12 модулей, которые будут касаться разработки продукта, финансового планирования, продаж, привлечения инвестиций, развития бизнеса, PR и маркетинга.

Как принять участие

Всех желающих женщин, верящих в свою идею, приглашают к участию в акселераторе. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке. Конечный срок подачи – 14 марта 2022 года.

Обязательные условия для участия: