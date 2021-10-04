Спрос на профессии в Украине: в каких сферах проще начать карьеру

Ситуация на рынке труда в Украине демонстрирует довольно существенный недостаток рабочих мест. Так, вакансии перекрывают спрос среди выпускников университетов лишь на 23%.

Средняя заработная плата среди вакансий в категории "начало карьеры/студенты" составляет 11 тысяч 800 гривен (около 450 долларов). При этом по данным Госстата, в августе 2021 средняя зарплата по Украине составила 13 тысяч 997 гривен (почти 530 долларов).

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Сферы с наибольшим спросом:

продажи – 27% вакансий,

консультирование – 14%,

наука и образование – 8%,

туризм, гостиницы, рестораны – 8%,

информационные технологии, интернет, мультимедиа – 8%,

финансы, банки, инвестиции – 6%,

маркетинг, реклама, PR – 5%,

административный персонал – 4%.

В то же время среди профессий, пользующихся наименьшим спросом, преимущественно узкие специальности. Это, например, управление персоналом (1,5%), строительство и архитектура (1%); бухгалтерия (1%), юриспруденция (0,4%).

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Желаемые зарплаты в начале карьеры

Большинство работодателей, что вполне логично, хотели бы найти себе работников на как можно меньшую зарплату. Так, около половины вакансий предлагают менее средней зарплаты:

6 тысяч 400 – 12 тысяч 700 гривен (46% вакансий на портале);

12 тысяч 700 – 19 тысяч 100 гривен (33%);

19 тысяч 100 – 25 тысяч 500 гривен (12%);

25 тысяч 500 – 31 тысяча 900 гривен (6%);

более чем 31 тысяча 900 гривен (3%).

В то же время сами студенты являются более реалистичными. Большинство из них в своих резюме указывают ожидаемую зарплату на уровне близком к средней зарплате в Украине: