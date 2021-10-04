Спрос на профессии в Украине: в каких сферах проще начать карьеру
Источник:grc.ua
Ситуация на рынке труда в Украине демонстрирует довольно существенный недостаток рабочих мест. Так, вакансии перекрывают спрос среди выпускников университетов лишь на 23%.
Средняя заработная плата среди вакансий в категории "начало карьеры/студенты" составляет 11 тысяч 800 гривен (около 450 долларов). При этом по данным Госстата, в августе 2021 средняя зарплата по Украине составила 13 тысяч 997 гривен (почти 530 долларов).
Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's
Сферы с наибольшим спросом:
- продажи – 27% вакансий,
- консультирование – 14%,
- наука и образование – 8%,
- туризм, гостиницы, рестораны – 8%,
- информационные технологии, интернет, мультимедиа – 8%,
- финансы, банки, инвестиции – 6%,
- маркетинг, реклама, PR – 5%,
- административный персонал – 4%.
В то же время среди профессий, пользующихся наименьшим спросом, преимущественно узкие специальности. Это, например, управление персоналом (1,5%), строительство и архитектура (1%); бухгалтерия (1%), юриспруденция (0,4%).
К слову Какие профессии наиболее высокооплачиваемыми в Украине: рейтинг
Желаемые зарплаты в начале карьеры
Большинство работодателей, что вполне логично, хотели бы найти себе работников на как можно меньшую зарплату. Так, около половины вакансий предлагают менее средней зарплаты:
- 6 тысяч 400 – 12 тысяч 700 гривен (46% вакансий на портале);
- 12 тысяч 700 – 19 тысяч 100 гривен (33%);
- 19 тысяч 100 – 25 тысяч 500 гривен (12%);
- 25 тысяч 500 – 31 тысяча 900 гривен (6%);
- более чем 31 тысяча 900 гривен (3%).
В то же время сами студенты являются более реалистичными. Большинство из них в своих резюме указывают ожидаемую зарплату на уровне близком к средней зарплате в Украине:
- менее 5 тысяч 400 гривен (7%);
- 5 тысяч 400 гривен – 10 тысяч 800 гривен (38%);
- 10 тысяч 800 гривен – 16 тысяч 200 гривен (38%);
- 16 тысяч 200 гривен – 21 тысяча 600 гривен (12%);
- более чем 21 тысяча 600 гривен (5%).