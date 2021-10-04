При цьому середня заробітна платня серед вакансій у категорії "початок кар'єри/студенти" становить 11 тисяч 800 гривень (майже 450 доларів). При цьому за даними Держстату, у серпні 2021 року середня зарплата по Україні становила 13 тисяч 997 гривень (майже 530 доларів).
Цікаво Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's
Сфери за найбільшим попитом:
- продажі – 27% вакансій,
- консультування – 14%,
- наука та освіта – 8%,
- туризм, готелі, ресторани – 8%,
- інформаційні технології, інтернет, мультимедіа – 8%,
- фінанси, банки, інвестиції – 6%,
- маркетинг, реклама, PR – 5%,
- адміністративний персонал – 4%.
Водночас серед професій, які користуються найменшим попитом, переважно вузькі спеціальності. Це, наприклад, управління персоналом (1,5%), будівництво та архітектура (1%); бухгалтерія (1%), юриспруденція (0,4%).
До слова Які професії є найбільш високооплачуваними в Україні: рейтинг
Бажані зарплати на початку кар'єри
Більшість роботодавців, що цілком логічно, хотіли б знайти собі працівників на якомога меншу зарплату. Так, близько половини вакансій пропонують менше як середню зарплату:
- 6 тисяч 400 – 12тисяч 700 гривень (46% вакансій на порталі);
- 12 тисяч 700 – 19 тисяч 100 гривень (33%);
- 19 тисяч 100 – 25 тисяч 500 гривень (12%);
- 25 тисяч 500 – 31 тисяча 900 гривень (6%);
- більш ніж 31 тисяча 900 гривень (3%).
Водночас самі студенти є більш реалістичними. Більшість з них у своїх резюме вказують очікувану зарплату на рівні близькому до середньої зарплати в Україні:
- менш ніж 5 тисяч 400 гривень (7%);
- 5 тисяч 400 гривень – 10 тисяч 800 гривень (38%);
- 10 тисяч 800 гривень – 16 тисяч 200 гривень (38%);
- 16 тисяч 200 гривень – 21 тисяча 600 гривень (12%);
- більш ніж 21 тисяча 600 гривень (5%).