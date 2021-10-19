Об улучшении состояния Димы рассказали его родители Виталий и Мария Свичинские во время встречи в Украинском институте Америки с украинской общиной Нью-Йорка.

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В последнее время Дима набирает вес, у него лучше работают мышцы,

– рассказали родители мальчика.



Дима Свичинский с родителями в США / Фото "Дети, мы успеем"

История Дмитрия Свичинского