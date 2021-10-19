Об улучшении состояния Димы рассказали его родители Виталий и Мария Свичинские во время встречи в Украинском институте Америки с украинской общиной Нью-Йорка.
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В последнее время Дима набирает вес, у него лучше работают мышцы,
– рассказали родители мальчика.
Дима Свичинский с родителями в США / Фото "Дети, мы успеем"
История Дмитрия Свичинского
- На лечение маленького мальчика собирали деньги без преувеличения всей страной. В Димы диагностировали спинально-мышечную атрофию.
- Поэтому для лечения ему нужен был самый дорогой препарат в мире – укол Zolgensma, стоимость которого составляет 2,3 миллиона долларов или более 60 миллионов гривен.
- Собрать эти деньги удалось в мае 2021 года. Тогда счастливые родители объявили о закрытии сбора средств. Само лечение началось в июле этого же года.