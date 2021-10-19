Про покращення стану Дмитрика розповіли його батьки Віталій та Марія Свічинські під час зустрічі в Українському інституті Америки з українською громадою Нью-Йорка.

Цікаво Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей

Останнім часом Дмитрик набирає вагу, і в нього краще працюють м'язи,

– розповіли батьки хлопчика.



Дмитрик Свічинський з батьками в США / Фото "Діти, ми встигнемо"

Історія Дмитра Свічинського