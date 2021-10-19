Про покращення стану Дмитрика розповіли його батьки Віталій та Марія Свічинські під час зустрічі в Українському інституті Америки з українською громадою Нью-Йорка.
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Останнім часом Дмитрик набирає вагу, і в нього краще працюють м'язи,
– розповіли батьки хлопчика.
Дмитрик Свічинський з батьками в США / Фото "Діти, ми встигнемо"
Історія Дмитра Свічинського
- На лікування маленького хлопчика збирали гроші без перебільшення всією країною. У Дмитрика діагностували спінально-м'язову атрофію.
- Тож для лікування йому потрібен був найдорожчий препарат у світі – укол Zolgensma, вартість якого становить 2,3 мільйони доларів або ж понад 60 мільйонів гривень.
- Зібрати ці гроші вдалося в травні 2021 року. Тоді щасливі батьки оголосили про закриття збору коштів. Саме лікування почалося в липні цього ж року.