В рамках форума обсуждают текущую ситуацию в сфере водного хозяйства и обращения с отходами.

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Мы сегодня все идем к зеленой экономике, к экологическим инициативам. И только вместе, когда город, государство, все институты включаются, тогда мы достигаем целей,

– отметил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Детали

Lviv Eco Forum 2021 – это результат сотрудничества Львовского городского совета, Ассоциации водных компаний Украины "Укрводоканалэкология", Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Форум служит площадкой для встречи экспертной среды с целью разработки водной стратегии и экологической стратегии в Украине в целом. В мероприятии принимают участие не только украинские специалисты, но и международные партнеры из Польши, Норвегии, Словении, Германии.

Событие происходит на двух платформах:

сегодня открытие форума состоялось в ресторанном комплексе Park. Art of Rest, где обсудили водную стратегию Украины и инвестиционные проекты водного сектора;

24 сентября он продолжится в гостинице "Днестр", главная тема – обращение с отходами.

Отмечается, что сейчас ключевая задача для города – это питьевая вода "Мы хотим, чтобы в нашем городе, и, наконец, во всех городах Украины, питьевая вода была из крана, – подчеркнул Москаленко.

Кроме того, львовян и гостей города приглашают посетить Фестиваль воды и день открытых дверей ЛГКП "Львовводоканал", что расположено по улице Зеленая, 64. Мероприятия посвящены 120-летию предприятия.