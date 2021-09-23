В межах форуму обговорюють поточну ситуацію у сфері водного господарства та поводження з відходами.

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Ми сьогодні всі йдемо до зеленої економіки, до екологічних ініціатив. І лише разом, коли місто, держава, всі інституції включаються, тоді ми досягаємо цілей,

– зауважив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Деталі

Lviv Eco Forum 2021 – це результат співпраці Львівської міської ради, Асоціації водних компаній України "Укрводоканалекологія", Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерства екології та природних ресурсів України.

Форум слугує майданчиком для зустрічі експертного середовища з метою розробки водної стратегії та екологічної стратегії в Україні в цілому. У заході беруть участь не лише українські фахівці, а й міжнародні партнери з Польщі, Норвегії, Словенії, Німеччини.

Подія відбувається на двох платформах:

сьогодні відкриття форуму відбулося у ресторанному комплексі Park. Art of Rest, де обговорили водну стратегію України та інвестиційні проєкти водного сектору;

24 вересня він продовжиться у готелі "Дністер", головна тема – поводження з відходами.

Зазначається, що наразі ключове завдання для міста – це питна вода. "Ми хочемо, щоб у нашому місті, та й, зрештою, у всіх містах України, питна вода була з крану, – підкреслив Москаленко.

Крім того, львів'ян та гостей міста запрошують відвідати Фестиваль води та день відкритих дверей ЛМКП "Львівводоканал", що розташоване по вулиці Зелена, 64. Заходи присвячені 120-річчю підприємства.