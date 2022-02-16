Студия начала работу на базе современного молодежного центра Inspire. Это уникальное пространство, где молодое поколение может заниматься творчеством и развиваться.

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Что известно

Новую площадку открыли в феврале 2021 года. Отметим, что открытием центра и студии обязаны неравнодушным людям. Активную поддержку обеспечили горожане – представители бизнеса и общественности.

В Inspire молодежь активно занимается разными видами танцев, стретчингом и воркаутом. Теперь юные таланты смогут развиваться в музыкальном направлении.

"Центр развивается. Приятно видеть, что собирающаяся здесь молодежь занимается творчеством и работает над собой. Уверен, что с появлением студии звукозаписи, сюда придет еще больше талантливых ребят", – отметил городской голова Александр Сенкевич.

Студия звукозаписи Inspire Records / Фото Николаевского городского совета