Студія запрацювала на базі сучасного молодіжного центру Inspire. Це унікальний простір, де юне покоління може займатися творчістю та розвиватися.

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Що відомо

Новітній майданчик відкрили у лютому 2021 року. Зауважимо, що відкриттям центру та студії завдячують небайдужим людям. Активну підтримку забезпечили містяни – представники бізнесу та громадськості.

В Inspire молодь активно займається різними видами танців, стретчінгом та воркаутом. Відтепер юні таланти зможуть розвиватися у музичному напрямку.

"Центр розвивається. Приємно бачити, що молодь, яка тут збирається, займається творчістю і працює над собою. Упевнений, що з появою студії звукозапису, сюди прийде ще більше талановитих хлопців і дівчат", – зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Студія звукозапису Inspire Records / Фото Миколаївської міської ради