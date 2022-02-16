За счет благотворителей: в Николаеве открылась студия звукозаписи для молодежи

В Николаеве была открыта студия звукозаписи для молодежи Inspire Records. Воплотить идею удалось благодаря благотворителям.

Студия начала работу на базе современного молодежного центра Inspire. Это уникальное пространство, где молодое поколение может заниматься творчеством и развиваться.

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Что известно

Новую площадку открыли в феврале 2021 года. Отметим, что открытием центра и студии обязаны неравнодушным людям. Активную поддержку обеспечили горожане – представители бизнеса и общественности.

В Inspire молодежь активно занимается разными видами танцев, стретчингом и воркаутом. Теперь юные таланты смогут развиваться в музыкальном направлении.

"Центр развивается. Приятно видеть, что собирающаяся здесь молодежь занимается творчеством и работает над собой. Уверен, что с появлением студии звукозаписи, сюда придет еще больше талантливых ребят", – отметил городской голова Александр Сенкевич.

Студия звукозаписи Inspire Records / Фото Николаевского городского совета