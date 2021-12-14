"Липы были высажены с огромным комом, они сразу после высадки принялись и активно начали развиваться", – рассказал активист Игорь Коваленко. Более того, ни одно дерево не погибло во время высадки.

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Что известно

Озеленение проводятся в рамках соглашения горсовета с Сумским национальным аграрным университетом. В частности, сотрудничество предусматривает проведение работ в скверах "Альтанка", "Покровский", "Дружба" и на территории вблизи центра "Романтика".

Следующий шаг – срезать 65 деревьев, а 23 – частично обрезать. Специалисты объясняют, что тополи там находятся в аварийном состоянии, поэтому они будут мешать росту молодых деревьев. Тендер на эти работы будет проведен 15 декабря. Их стоимость – почти 200 тысяч гривен.