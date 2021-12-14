"Липи були висаджені з величезним комом, вони зразу після висадки прийнялися і активно почали розвиватися", – розповів активіст Ігор Коваленко. Ба більше, жодне дерево не загинуло під час висадки.

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Що відомо

Озеленення проводять в рамках угоди міськради з Сумським національним аграрним університетом. Зокрема, співпраця передбачає проведення робіт у скверах "Альтанка", "Покровський", "Дружба" та на території поблизу центру "Романтика".

Наступний крок – зрізати 65 дерев, а 23 – частково обрізати. Фахівці пояснюють, що тополі там перебувають в аварійному стані, тож вони заважатимуть росту молодих дерев. Тендер на ці роботи проведуть 15 грудня. Їх вартість – майже 200 тисяч гривень.