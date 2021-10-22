Строительство линии на ООО "А-Муссон" стало возможным благодаря президентской программе доступных кредитов. Стоимость проекта – 7 миллионов гривен.
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Контейнеры для отходов / Сумская облгосадминистрация
Почему это важно
По словам главы облдержаминистрации Дмитрия Живицкого, Сумы выбрали неслучайно. Город является центром одного из трех кластеров в рамках программы "Региональный план обращения с отходами". Следующие появятся в Шостке и Конотопе. Кроме того, именно в Сумах вскоре должны построить мусороперерабатывающий завод.
На Сумщине будут перерабатывать отходы / Сумская облгосадминистрация
Вопрос раздельного сбора твердых бытовых отходов и их захоронения – очень важный. Ведь это наша экология, наше здоровье,
– подчеркнул глава.
Сортировка отходов / Сумская облгосадминистрация
В следующем году на предприятии также должны появиться современные подземные баки для мусора. Отмечают, что один такой бак заменяет 6 обычных.