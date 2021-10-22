Будівництво лінії на ТОВ "А-Муссон" стало можливим завдяки президентській програмі доступних кредитів. Вартість проєкту – 7 мільйонів гривень.
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Контейнери для відходів / Сумська облдержадміністрація
Чому це важливо
За словами голови облдержаміністрації Дмитра Живицького, Суми обрали невипадково. Місто є центром одного з трьох кластерів у межах програми "Регіональний план поводження з відходами". Наступні з'являться у Шостці та Конотопі. Крім того, саме у Сумах незабаром мають побудувати сміттєпереробний завод.
На Сумщині перероблятимуть відходи / Сумська облдержадміністрація
Питання роздільного збирання твердих побутових відходів та їх захоронення – дуже важливе. Адже це наша екологія, наше здоров'я,
– підкреслив голова.
Сортування відходів / Сумська облдержадміністрація