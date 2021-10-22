Будівництво лінії на ТОВ "А-Муссон" стало можливим завдяки президентській програмі доступних кредитів. Вартість проєкту – 7 мільйонів гривень.

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Контейнери для відходів / Сумська облдержадміністрація

Чому це важливо

За словами голови облдержаміністрації Дмитра Живицького, Суми обрали невипадково. Місто є центром одного з трьох кластерів у межах програми "Регіональний план поводження з відходами". Наступні з'являться у Шостці та Конотопі. Крім того, саме у Сумах незабаром мають побудувати сміттєпереробний завод.

На Сумщині перероблятимуть відходи / Сумська облдержадміністрація

Питання роздільного збирання твердих побутових відходів та їх захоронення – дуже важливе. Адже це наша екологія, наше здоров'я,

– підкреслив голова.

Сортування відходів / Сумська облдержадміністрація

Наступного року на підприємстві також мають з'явитися сучасні підземні баки для сміття. Зауважують, що один такий бак заміняє 6 звичайних.