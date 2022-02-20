Карьерное развитие в современном понимании практически всегда связано с многочисленными вопросами – какую работу выбрать, стоит ли увольняться из компании и идти к конкурентам, как продвигаться по карьере и так далее. Чтобы ответить, необходимо разобраться в собственной мотивации.

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Прежде чем принять решение по карьере, стоит оценить, какие факторы для вас самые важные. Ученые считают, что есть три типа работников:

те, кто рассматривает работу как "просто работу",

те, кто относятся к ней как к "высшему призванию",

те, кто видят в ней "карьеру".

Как и личность, ваши предпочтения редко меняются с течением времени. Зная свое отношение к работе, легко определиться с будущим местом.

Кира Шабрам, профессор менеджмента Вашингтонского университета, изучающая профориентацию, попыталась разобрать разные классификации и объяснить, почему они важны.

"Моя работа – это просто моя работа"

В течение большей части истории основной причиной работы была заработная плата. Часто, например, люди выбирали ту же профессию, что и их родители. Такие люди просто получали зарплату и ложились спать.

Очевидно, что со временем работа изменилась, но для многих это по-прежнему сделка. У этих людей есть то, что ученые называют "ориентацией на работу".

Работа может быть для них приятна, но это не основная цель. В первую очередь, она помогает оплачивать жизнь, которой люди наслаждаются в свободное время.

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"Моя работа – мое призвание"

Идея работы как высшего призвания, существовавшая когда-то среди духовенства, берет свое начало в протестантской реформации. Они рассуждали, что у кого угодно может быть призвание, если работа имеет смысл, потому что она прославляет Бога.

С тех пор религиозная связь во многих профессиях была утрачена, но новое отношение к работе придало новое значение некоторым формам труда. "Работа имеет смысл, потому что ты увлечен ею".

Впрочем, это часто приводит к эмоциональному выгоранию и разочарованию, когда повседневная работа менее идеальна, чем предполагалось, или когда отраслевые структурные проблемы, такие как низкая заработная плата, оказывают давление на профессионалов.

"Моя работа – моя карьера"

После промышленной революции люди впервые начали задумываться о географической и социальной мобильности. Именно так появилась карьерная ориентация.

Это проявляется в том, что сотрудники прилагают большие усилия, чтобы получить более глубокие знания, накапливать статус или богатство. Или и то, и другое.

Ученые отмечают, что человек может быть ориентирован на работу по призванию или ради денег, и независимо от этого карьера может иметь для него большое или малое значение.