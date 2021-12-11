В настоящее время площадь природно-заповедного фонда Тернопольской области составляет 123 535 гектаров – это 645 единиц территорий и объектов.

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Создание парка "Бережанское Ополье"

Заместитель председателя Тернопольской ОГА Владимир Важинский подчеркнул, что в настоящее время площадь заповедного фонда составляет около 9%. Но его хотят увеличить до 15%.

Во время заседания ОГА согласовала проект указа Президента "Об изменении границ территории национального природного парка "Кременецкие горы" и увеличении его площади более чем на 532 гектара.

Также говорится и о создании национального природного парка "Бережанское Ополье" ориентировочной площадью почти в 12 тысяч гектаров.

Сейчас в Тернопольской области уже расположены три национальных природных парка:

"Днестровский каньон",

"Кременецкие горы",

природный заповедник "Медоборы".

Бережаны в Тернопольской области: карта