Нині площа природно-заповідного фонду Тернопільської області складає 123 535 гектарів — це 645 одиниць територій та об'єктів.
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Створення парку "Бережанське Опілля"
Заступник голови Тернопільської ОДА Володимир Важинський підкреслив, що нині площа заповідного фонду становить майже 9%. Та її хочуть збільшити до 15%.
Під час засідання ОДА погодила проєкт указу Президента "Про зміну меж території національного природного парку "Кременецькі гори" та збільшення його площі на понад 532 гектари.
Також мовиться й про створення національного природного парку "Бережанське Опілля" орієнтовною площею у майже 12 тисяч гектарів.
Зараз у Тернопільській області вже розташовані три національні природні парки:
- "Дністровський каньйон",
- "Кременецькі гори",
- природний заповідник "Медобори".
Бережани в Тернопільській області: карта