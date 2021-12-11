В Тернопольской области создают национальный природный парк
Источник:Тернопольская ОГА
В Тернопольской области создают национальный природный парк "Бережанское Ополье". Также расширяют действующие границы природно-заповедного фонда.
В настоящее время площадь природно-заповедного фонда Тернопольской области составляет 123 535 гектаров – это 645 единиц территорий и объектов.
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Создание парка "Бережанское Ополье"
Заместитель председателя Тернопольской ОГА Владимир Важинский подчеркнул, что в настоящее время площадь заповедного фонда составляет около 9%. Но его хотят увеличить до 15%.
Во время заседания ОГА согласовала проект указа Президента "Об изменении границ территории национального природного парка "Кременецкие горы" и увеличении его площади более чем на 532 гектара.
Также говорится и о создании национального природного парка "Бережанское Ополье" ориентировочной площадью почти в 12 тысяч гектаров.
Сейчас в Тернопольской области уже расположены три национальных природных парка:
- "Днестровский каньон",
- "Кременецкие горы",
- природный заповедник "Медоборы".
Бережаны в Тернопольской области: карта