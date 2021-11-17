Типичные 5 ошибок, из-за которых вам не повысят зарплату
Источник:Work.ua
Повышение зарплаты – одна из самых приятных вещей, которой мы каждый раз так искренне радуемся. Впрочем, этого не всегда нужно ждать, а иногда можно попросить и самому. Но перед этим нужно избавиться от нескольких типичных ошибок.
Это ошибки, из-за которых такое долгожданное повышение может и не произойти. О самых распространенных ошибках при обсуждении зарплаты – читайте в материале.
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Неподготовленность
Когда вы придете просить повышения зарплаты, руководитель, скорее всего, спросит о ваших заслугах. Если вы не сможете четко и предметно объяснить почему вам должны больше платить, то не стоит даже надеяться.
Составьте четкий ответ. Расскажите, сколько и чего вы сделали за определенный период, какие результаты достигли, насколько перевыполнили план, какие идеи предложили, что реализовали.
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Необоснованность
Вторая причина напрямую происходит из первой. Если вы просто требуете повысить зарплату за красивые глаза или потому, что "всем повысили, а мне нет" – дела не будет.
Нет смысла просить увеличения оплаты труда, если вы не сделали ничего выдающегося или нет других веских оснований – инфляция, повышение минималки и так далее.
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Ультиматум, шантаж, наглость
Это три больших ошибки, которые нельзя делать, если вы хотите получить повышение. Ни в коем случае не прибегайте к стратегии "либо вы мне повышаете зарплату, либо я иду".
Такая позиция изначально проигрышна, поскольку, вероятнее всего, руководитель выберет второй вариант – шантажистов в коллективе никто не любит.
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Неподходящий момент
Если вы допустили серьезную ошибку или если у компании какие-то глобальные изменения, если руководитель болеет или загружен важными вопросами – точно не нужно просить немедленно увеличить вашу зарплату.
Дождитесь лучшего момента, когда вы молодец, проекты завершены, а начальство в хорошем настроении.
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Завышенные ожидания
Объективно оцените свой труд. Прежде чем просить повышения, посмотрите, какая средняя зарплата по вашей специальности.
Будьте готовы к тому, что прибавка не будет чрезвычайной. Не стоит надеяться, что зарплата будет увеличена в два раза, если вы сами понимаете, что этого не произойдет.