Типичные 5 ошибок, из-за которых вам не повысят зарплату

Повышение зарплаты – одна из самых приятных вещей, которой мы каждый раз так искренне радуемся. Впрочем, этого не всегда нужно ждать, а иногда можно попросить и самому. Но перед этим нужно избавиться от нескольких типичных ошибок.

Это ошибки, из-за которых такое долгожданное повышение может и не произойти. О самых распространенных ошибках при обсуждении зарплаты – читайте в материале.

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Неподготовленность

Когда вы придете просить повышения зарплаты, руководитель, скорее всего, спросит о ваших заслугах. Если вы не сможете четко и предметно объяснить почему вам должны больше платить, то не стоит даже надеяться.

Составьте четкий ответ. Расскажите, сколько и чего вы сделали за определенный период, какие результаты достигли, насколько перевыполнили план, какие идеи предложили, что реализовали.

Необоснованность

Вторая причина напрямую происходит из первой. Если вы просто требуете повысить зарплату за красивые глаза или потому, что "всем повысили, а мне нет" – дела не будет.

Нет смысла просить увеличения оплаты труда, если вы не сделали ничего выдающегося или нет других веских оснований – инфляция, повышение минималки и так далее.

Ультиматум, шантаж, наглость

Это три больших ошибки, которые нельзя делать, если вы хотите получить повышение. Ни в коем случае не прибегайте к стратегии "либо вы мне повышаете зарплату, либо я иду".

Такая позиция изначально проигрышна, поскольку, вероятнее всего, руководитель выберет второй вариант – шантажистов в коллективе никто не любит.

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Неподходящий момент

Если вы допустили серьезную ошибку или если у компании какие-то глобальные изменения, если руководитель болеет или загружен важными вопросами – точно не нужно просить немедленно увеличить вашу зарплату.

Дождитесь лучшего момента, когда вы молодец, проекты завершены, а начальство в хорошем настроении.

Завышенные ожидания

Объективно оцените свой труд. Прежде чем просить повышения, посмотрите, какая средняя зарплата по вашей специальности.

Будьте готовы к тому, что прибавка не будет чрезвычайной. Не стоит надеяться, что зарплата будет увеличена в два раза, если вы сами понимаете, что этого не произойдет.