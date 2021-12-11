В Черкассах начали производить топливо из отходов

Черкасские коммунальщики начали перерабатывать отходы в альтернативное экологическое топливо. Его будут использовать для выработки тепловой и электрической энергии.

Авторы проекта – специалисты коммунального предприятия "Экология". Для реализации замысла они проанализировали современные методологии и решения, внедренные в разных странах мира.

Интересно Окружающая среда в восторге: как МакДональдз дарит новую жизнь использованным стаканчикам

Какие преимущества

Такой путь позволяет решить несколько важных задач. Прежде всего, это экологическая утилизация отходов и поставка альтернативного топлива.

Для реализации проекта по газозамещению предприниматели не привлекали средства из городского бюджета. Они имеют целью помогать теплоснабжающим компаниям переходить на экотопливо. Так, коммунальщики уже поставляют его в Смелу.

"Это ветви, которые складывались здесь после сноса, обрезки деревьев на улицах нашего города, территории школьных и дошкольных учреждений, коммунальных предприятий. Сейчас мы перерабатываем его в щепу, которую потом будем использовать для производства тепловой и электрической энергии", – говорит заместитель директора коммунального предприятия "Экология" Юрий Ефремов.

В Черкассах насчитывается около 25 тысяч складометров отходов древесины. Каждый год в городе накапливается достаточное количество отходов, чтобы реализовать такие амбициозные намерения.

Специалисты отмечают, что метод позволит снизить стоимость одной гигакалории тепла для населения. Сегодня в их арсенале спецтехника, мощность которой позволяет измельчить 150 складометров отходов в час.