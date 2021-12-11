Автори проєкту – фахівці комунального підприємства "Екологія". Аби реалізувати задум, вони проаналізували сучасні методології та рішення, впроваджені у різних країнах світу.

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Які переваги

Такий шлях дозволяє вирішити одразу декілька важливих завдань. Передусім, це забезпечення екологічної утилізації відходів та постачання альтернативного палива.

Для втілення проєкту із газозаміщення підприємці не залучали кошти з міського бюджету. Вони мають на меті допомагати теплопостачальним компаніям переходити на екопаливо. Так, комунальники вже постачають його у Смілу.

"Це гілля, яке складалося тут після знесення, обрізки дерев на вулицях нашого міста, території шкільних та дошкільних закладів, комунальних підприємств. Зараз ми переробляємо його в щепу, яку потім використовуватимемо для виробництва теплової та електричної енергії", – говорить заступник директора комунального підприємства "Екологія" Юрій Єфремов.

Зауважимо! Наразі у Черкасах налічують близько 25 тисяч складометрів відходів деревини. Щороку у місті накопичується достатня кількість відходів, аби реалізувати такі амбітні наміри.

Фахівці відзначають, що метод дозволить зменшити вартість однієї гігакалорії тепла для населення. Сьогодні у їхньому арсеналі спецтехніка, потужність якої дозволяє подрібнити 150 складометрів відходів на годину.