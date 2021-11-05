Подробности об этом рассказал Петр Пантелеев, замглавы КГГА. Недавно он проверил работу одного из таких специализированных предприятий в области.

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Переработка опавших листьев – крайне важна

Столичный чиновник обратил внимание на то, что в Киеве ежегодно скапливаются до 100 тысяч кубометров листьев. К сожалению, часто местные жители сжигают его вместо того, чтобы отправить на утилизацию или переработку.

Обратите внимание! Из-за этого только в течение октября 2021 года произошло около 200 пожаров и поджогов травы.

Поэтому власти намерены наладить работу с предприятиями, которые могут обеспечить качественную переработку листьев. Уже заключен ряд соглашений, согласно которым их будут превращать в биогумус благодаря применению современных технологий.

Листья перерабатывают на специальных предприятиях / Фото КГГА

Каким образом перерабатывают листья

Специалисты предприятия показали, что происходит с опавшей листвой. Сначала ее собирают и обрабатывают специальным раствором. Далее происходит ферментация, а уже позже – переработка на гумус. Это возможно благодаря технологии производства компоста.

Специалисты объяснили, что переработку производят благодаря использованию красных кольцевых червей. Они питаются органическими отходами и, по сути, таким образом перерабатывают их. В результате образуется биогумус, содержащий необходимые вещества для насыщения почв.