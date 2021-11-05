Подробиці про це розповів Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА. Нещодавно він перевірив роботу одного з таких спеціалізованих підприємств в області.

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Переробка опалого листя – вкрай важлива

Столичний чиновник звернув увагу на те, що у Києві щороку накопичується до 100 тисяч кубометрів листя. На жаль, часто місцеві мешканці спалюють його замість того, аби відправити на утилізацію чи переробку.

Зверніть увагу! Через це лише протягом жовтня 2021 року сталося приблизно 200 пожеж й підпалів трави.

Через це влада намаєаться налагити роботу з підприємствами, які можуть забезпечити якісну переробку листя. Вже укладена низка угод, згідно з якими його перетворюватимуть в біогумус – завдяки застосуванню сучасних технологій.

Листя переробляють на спеціальних підприємствах / Фото КМДА

У який спосіб переробляють листя

Спеціалісти підприємства показали, що відбувається з опалим листям. Спочатку його збирають та обробляють спеціальним розчином. Далі відбувається ферментація, а вже згодом – переробка на гумус. Це можливо завдяки технології виробництва компосту.