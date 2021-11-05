Подробиці про це розповів Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА. Нещодавно він перевірив роботу одного з таких спеціалізованих підприємств в області.
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Переробка опалого листя – вкрай важлива
Столичний чиновник звернув увагу на те, що у Києві щороку накопичується до 100 тисяч кубометрів листя. На жаль, часто місцеві мешканці спалюють його замість того, аби відправити на утилізацію чи переробку.
Через це влада намаєаться налагити роботу з підприємствами, які можуть забезпечити якісну переробку листя. Вже укладена низка угод, згідно з якими його перетворюватимуть в біогумус – завдяки застосуванню сучасних технологій.
Листя переробляють на спеціальних підприємствах / Фото КМДА
У який спосіб переробляють листя
Спеціалісти підприємства показали, що відбувається з опалим листям. Спочатку його збирають та обробляють спеціальним розчином. Далі відбувається ферментація, а вже згодом – переробка на гумус. Це можливо завдяки технології виробництва компосту.