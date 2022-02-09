В Париже открылась украинская выставка, посвященная женщинам-ученым

В Париже запустили украинскую художественно-просветительскую выставку под названием "Наука – это она". Проект призвана отметить весомый вклад женщин-ученых в отрасль.

Об этом сообщает 24 канал. Выставка приурочена к Международному дню женщин и девушек в науке.

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О проекте

Организаторы выбрали нестандартный и креативный подход к освещению темы. Так, выставка представляет собой 12 историй героинь, сыгравших значительную роль в становлении различных областей науки – физики, математики, биологии. В подготовке выставки приняли участие талантливые иллюстраторы и молодые девушки из Украины. Творческим личностям удалось соединить яркие портреты героинь с рассказами об их жизни и ключевых достижениях в науке.

Выставка "Наука – это она" / Фото STEM is FEM

Гендерное равенство – приоритет

Представители проекта уверены, что опыт украинок будет воодушевлять максимальное количество женщин вкладывать в исследования свои силы, знания и частицу жизни. Ведь именно ученые могут изменить жизнь и будущее миллионов людей к лучшему.

Эта выставка проливает свет на очень важную проблему – участие девушек и женщин в науке,

– подчеркнул директор, уполномоченный представительства и старший советник сектора естественных наук при ЮНЕСКО Гейт Фариз.

Сегодня убеждение, что наука и STEM-образование исключительно мужское дело – это стереотип, который нужно разрушать. По словам основателя украинской технологической компании Roosh Сергея Токарева, инициировавшего проект, выставка показывает Украину на международной арене как талантливую и развитую страну, уверенно продвигающую гендерное равенство.

В свою очередь доктор физико-математических наук Елена Ванеева отмечает, что в 21 веке женщины не имеют ограничений для развития карьеры в науке, однако нередко они отказываются от своей заветной мечты в пользу не менее важного дела – семьи. "Но те женщины, которые получают должную поддержку от своих партнеров, могут добиться выдающихся научных результатов", – подчеркивает героиня проекта.

Проект "Наука – это она" реализован благодаря сотрудничеству благотворительной организации STEM is FEM, Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и ООН Женщины в Украине в рамках глобальной кампании ООН "Поколение Равенства".STEM is FEM – украинская благотворительная образовательная инициатива, которая специализируется на популяризации STEM-специальностей среди украинских девушек и мотивирует их поступать в вузы на технические специальности.