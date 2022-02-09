Про це повідомляє 24 канал. Виставка приурочена до Міжнародного дня жінок та дівчат у науці.

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Про проєкт

Організатори обрали нестандартний та креативний підхід до висвітлення теми. Так, виставка являє собою 12 історій героїнь, які відіграли значну роль у становленні різних галузей науки – фізики, математики, біології. У підготовці виставки взяли участь талановиті ілюстратори та молоді дівчата з України. Творчим особистостям вдалося поєднати яскраві портрети героїнь з розповідями про їхнє життя та ключові досягнення у науці.

Виставка "Наука – це вона" / Фото STEM is FEM

Гендерна рівність – пріоритет

Представники проєкту впевнені, що досвід українок надихатиме максимальну кількість жінок вкладати у дослідження свої сили, знання та частинку життя. Адже саме науковці та науковиці можуть змінити життя та майбутнє мільйонів людей на краще.

Ця виставка проливає світло на дуже важливу проблему – участь дівчат та жінок у науці. В ЮНЕСКО гендерна рівність – це пріоритет,

– наголосив директор, уповноважений представництва та старший радник сектору природничих наук при ЮНЕСКО Гейт Фаріз.

Сьогодні переконання, що наука та STEM-освіта є виключно чоловічою справою – це стереотип, який потрібно руйнувати. За словами засновника української технологічної компанії Roosh Сергія Токарєва, який ініціював проєкт, виставка представляє Україну світові як талановиту та розвинену країну, що впевнено просуває гендерну рівність.

У свою чергу, доктор фізико-математичних наук Олена Ванєєва відзначає, що у 21 столітті жінки не мають перешкод для розвитку кар'єри у науці, однак нерідко вони відмовляються від своєї заповітної мрії на користь не менш важливої справи – родини. "Але ті жінки, які отримують належну підтримку від своїх партнерів, можуть досягти видатних наукових результатів", – підкреслює героїня проєкту.

Довідка: Проєкт "Наука – це вона" реалізовано завдяки співпраці благодійної організації STEM is FEM, Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) та ООН Жінки в Україні в рамках глобальної кампанії ООН "Покоління Рівності".



STEM is FEM – українська освітня ініціатива, яка спеціалізується на популяризації STEM-спеціальностей серед українських дівчат та мотивує їх вступати до вишів на технічні спеціальності.