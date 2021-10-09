Пандемия COVID-19 вызвала множество проблем для всего мира. Так, страдают люди, экономика и различные сферы жизнедеятельности. Однако мало кто задумывается, какого вреда претерпела экология.

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Об устройстве

Два студента Варшавского технологического университета разработали устройство Xtrude Zero, которое решает проблему с переработкой медицинских масок. Их цель – привлечь внимание общественности к необходимости сознательного обращения с отходами. За свое изобретение разработчики получили национальную премию Дайсона – награду в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.

Как это работает

  1. аппарат принимает маску;
  2. разрезает ее на слои, сделанные из различных типов пластика, и сортирует их;
  3. измельчает элементы в малейшие частицы;
  4. нагревает материал, в результате чего образуется пластиковая нить;
  5. разрезает нить на гранулы;
  6. дезинфицирует гранулы с помощью уф-излучения;
  7. собирает полученные фрагменты в контейнер.

Xtrude Zero / Фото Премия Джеймса Дайсона