Пандемія COVID-19 спричинила безліч проблем для всього світу. Так, страждають люди, економіка та різні сфери життєдіяльності. Однак мало хто задумується, якої шкоди зазнала екологія.
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Про пристрій
Два студента Варшавського технологічного університету розробили пристрій Xtrude Zero, що вирішує проблему з переробкою медичних масок. Їх мета – привернути увагу широкого загалу до необхідності свідомого поводження з відходами. За свій винахід розробники отримали національну премію Дайсона – нагороду в галузі промислового дизайну та інженерного проєктування.
Як це працює
- апарат приймає маску;
- розрізає її шари, що зроблені з різних типів пластика, та сортує їх;
- подрібнює елементи на найменші частинки;
- нагріває матеріал, в результаті чого утворюється пластикова нитка;
- розрізає нитку на гранули;
- дезінфікує гранули за допомогою уф-випромінювання;
- збирає отримані фрагменти у контейнер.
Xtrude Zero / Фото Премія Джеймса Дайсона