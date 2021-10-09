Пандемія COVID-19 спричинила безліч проблем для всього світу. Так, страждають люди, економіка та різні сфери життєдіяльності. Однак мало хто задумується, якої шкоди зазнала екологія.

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Про пристрій

Два студента Варшавського технологічного університету розробили пристрій Xtrude Zero, що вирішує проблему з переробкою медичних масок. Їх мета – привернути увагу широкого загалу до необхідності свідомого поводження з відходами. За свій винахід розробники отримали національну премію Дайсона – нагороду в галузі промислового дизайну та інженерного проєктування.

Як це працює

  1. апарат приймає маску;
  2. розрізає її шари, що зроблені з різних типів пластика, та сортує їх;
  3. подрібнює елементи на найменші частинки;
  4. нагріває матеріал, в результаті чого утворюється пластикова нитка;
  5. розрізає нитку на гранули;
  6. дезінфікує гранули за допомогою уф-випромінювання;
  7. збирає отримані фрагменти у контейнер.

Xtrude Zero / Фото Премія Джеймса Дайсона