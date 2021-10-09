В Польше разработали аппарат для переработки использованных масок
Источник:Spring Wise
Польские студенты разработали специальное устройство для утилизации использованных медицинских масок. Вместо предметов индивидуальной защиты аппарат производит пластиковые гранулы, которые можно повторно использовать.
Пандемия COVID-19 вызвала множество проблем для всего мира. Так, страдают люди, экономика и различные сферы жизнедеятельности. Однако мало кто задумывается, какого вреда претерпела экология.
Примечательно Прощание с коляской и уроки хождения: Семейная комната в Сумах подарила сказку юным пациентамВажно! Исследование Science of the Total Environment установило: ежедневно в мире используется 6,8 миллиарда одноразовых средств индивидуальной защиты. По подсчетам ООН, 75% этого количества попадает на свалки или в океан.
Об устройстве
Два студента Варшавского технологического университета разработали устройство Xtrude Zero, которое решает проблему с переработкой медицинских масок. Их цель – привлечь внимание общественности к необходимости сознательного обращения с отходами. За свое изобретение разработчики получили национальную премию Дайсона – награду в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.
Как это работает
- аппарат принимает маску;
- разрезает ее на слои, сделанные из различных типов пластика, и сортирует их;
- измельчает элементы в малейшие частицы;
- нагревает материал, в результате чего образуется пластиковая нить;
- разрезает нить на гранулы;
- дезинфицирует гранулы с помощью уф-излучения;
- собирает полученные фрагменты в контейнер.
Xtrude Zero / Фото Премия Джеймса ДайсонаПолученные гранулы можно использовать в разных сферах, в частности – для печати предметов из пластика на 3D-принтере.