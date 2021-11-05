Глобальная перспектива инновации состоит в уменьшении зависимости страны от импортных соевых бобов. Этот продукт активно используется в корме для свиней.

Примечательно Новая жизнь использованным материалам: как МакДональдз развивает рециклинг

Как это удалось

Технология основана на синтезе белков из оксидов углерода и азота, содержащихся в промышленных выхлопных газах. Специальный элемент – бактерия Clostridium autoethanogenum, используемая для производства этанола. Материалы исследования опубликованы в Science and Technology Daily.

Цифры! Авторы метода убеждены: если Китай будет производить 10 миллионов тонн синтетического белка с помощью новой технологии, это позволит сэкономить около 28 миллионов тонн импортных соевых бобов.

Кроме того, производство синтетических белков для кормов животных в больших масштабах будет способствовать достижению целей по декарбонизации.