Глобальная перспектива инновации состоит в уменьшении зависимости страны от импортных соевых бобов. Этот продукт активно используется в корме для свиней.
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Как это удалось
Технология основана на синтезе белков из оксидов углерода и азота, содержащихся в промышленных выхлопных газах. Специальный элемент – бактерия Clostridium autoethanogenum, используемая для производства этанола. Материалы исследования опубликованы в Science and Technology Daily.
Кроме того, производство синтетических белков для кормов животных в больших масштабах будет способствовать достижению целей по декарбонизации.