Глобальна перспектива інновації полягає у зменшенні залежності країни від імпортних соєвих бобів. Цей продукт активно використовують у кормі для свиней.

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Як це вдалося

Технологія заснована на синтезі білків з оксидів вуглецю та азоту, що містяться у промислових вихлопних газах. Спеціальний елемент – бактерія Clostridium autoethanogenum, яка використовується для виробництва етанолу. Матеріали дослідження опубліковані в Science and Technology Daily.