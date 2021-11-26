Ученые выяснили, когда начался нагрев Северного ледяного океана

Международная группа исследователей показала, что Северный ледяной океан начал нагреваться с начала 20 века. Таким образом, это произошло десятилетием раньше, чем считалось ранее.

Нагрев Северного ледяного океана происходит из-за более теплой воды, которая течет в хрупкую полярную экосистему из Атлантического океана.

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Исследование нагревания океана

Международная группа исследователей реконструировала недавнюю историю потепления океана у "входа" в Северный ледяной океан в области, который называется проливом Фрама, между Гренландией и Шпицбергеном.

Используя химические сигнатуры, обнаруженные в морских микроорганизмах, исследователи обнаружили, что Северный ледяной океан начал быстро нагреваться в начале прошлого века, когда из Атлантики хлынули более теплые и более соленые воды – это явление называется атлантификацией.

Это изменение, которое, вероятно, предшествовало потеплению, задокументировано современными инструментальными измерениями. С 1900 г. температура океана повысилась примерно на 2 градуса по Цельсию, в то время как морской лед отступил, а соленость увеличилась.

Чем важно исследование