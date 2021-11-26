Вчені з'ясували, коли почалося нагрівання Північного льодовитого океану
Джерело:Phys.org
Міжнародна група дослідників показала, що Північний льодовитий океан почав нагріватися з початку 20 століття. Таким чином, це сталося на десятиліття раніше, ніж вважалося раніше.
Нагрівання Північного льодовитого океану відбувається через теплішу воду, яка тече у крихку полярну екосистему з Атлантичного океану.
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Дослідження нагрівання океану
Міжнародна група дослідників реконструювала недавню історію потепління океану біля "входу" в Північний льодовитий океан в області, яка називається протокою Фрама, між Ґренландією та Шпіцбергеном.
Використовуючи хімічні сигнатури, виявлені в морських мікроорганізмах, дослідники виявили, що Північний льодовитий океан почав швидко нагріватися на початку минулого століття, коли з Атлантики ринули тепліші та солоніші води – це явище називається атлантифікацією.
Це зміна, яка, ймовірно, передувала потеплінню, задокументована сучасними інструментальними вимірами. З 1900 року температура океану підвищилася приблизно на 2 градуси за Цельсієм, в той час як морський лід відступив, а солоність збільшилася.
Чим важливе дослідження
- Результати цього дослідження показують зв'язок з Північною Атлантикою, який набагато сильніший, ніж вважалося раніше. Цей зв'язок здатний формувати мінливість арктичного клімату, що може мати важливі наслідки для відступу морського льоду та глобального підвищення рівня моря.
- Автор роботи доктор Франческо Мускітелло з Географічного департаменту Кембриджу заявив, що швидкість потепління в Арктиці більш ніж удвічі перевищує середній світовий показник.