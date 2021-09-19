Домашняя обстановка предлагает немало поводов отвлечься, но она же дает бывшим офисным работникам возможность, которой раньше у них не было: работать за закрытыми дверями, без коллег и руководства рядом.

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Продуктивность не означает повышение

Многие исследования показывают, что удаленная работа обычно положительно влияет на продуктивность работников. Впрочем, среди руководства существует мнение, что "покинутый без присмотра" работник позволяет себе расслабляться и становится менее продуктивным.

В то же время сотрудники, работающие в офисе, традиционно считались основной силой компании. Якобы когда вся команда находится вместе, это повышает ее общую продуктивность.

В 2015 года исследовательская команда из Стэнфордского университета проанализировала данные китайских сотрудников, которые работают в офисе и удаленно. Сотрудники, которые работали удаленно, оказались на 13% больше производительными, но получали на 50% меньше повышений.

Зато исследования Ultimate Software за 2019 говорит о совершенно обратном. Согласно его данным, 75% удаленных сотрудников отметили, что работодатель содействие в их карьерном росте. Среди офисных работников о том же заявили лишь 65%.

Вероятно, такие расхождения в данных объясняются разницей корпоративных культур: компании, негативно настроены по поводу удаленной работы, реже поощряют сотрудников, работающих из дома.

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