Отмечают, что принимаются отходы только чистой древесины – не ДСП. Их можно сдать на переработку или утилизацию на станции.

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Что принимают

палочки из-под суши и мороженого,

палочки для размешивания сахара в напитках;

барабанные палочки

бамбуковые зубные щетки;

камышовые и ржаные соломинки.

Отходы можно сдать / Фото "Украина без мусора"

Основное требование: древесина должна быть без покрытия (лаком, красками) и без каких-либо металлических или пластиковых деталей – наклеек, скоб и гвоздей.

Передать мелкую древесину в специализированные пункты с помощью "УБС Курьер", "УБС Uklon" и "Пластик Почтой". Заказать услугу можно по ссылке.

К слову, организация создала магазин NoWaste Shop, который вводит в Украине тренд на постоянную и ответственную сортировку.

Мы очень тщательно выбираем каждый товар, который выставляем на продажу, проверяя сертификаты и от действующих предпочтение упаковке, подлежащих переработке и средствам, не тестируются на животных,

– говорится на сайте магазина.

Широкий ассортимент товаров включает: брендированный Мерч, контейнеры, екопосуд, сумки, средства по уходу, апсайкл-вещи и прочее.

Справка: Проект "Украина без мусора" является социальным стартапом, который имеет целью популяризировать сортировки мусора. В Украине этот вопрос стоит довольно остро: ежегодно образуется около 15000000 тонн мусора, а свалки охватывают 2% территории. УБС первой в Украине открыла станцию ​​сортировки No Waste Recycling Station. К концу года 2021 году организация стремится представить мультифункциональный культурный объект на территории Национального экспоцентра Украины (ВДНХ), который объединит станцию ​​сортировки, первый в Украине Музей переработки и потребления, площадки для артподий небом и фермерский рынок без пластика.

Полный текст публикации "Украина без мусора":

Начинаем принимать мелкую натуральную древесину для изготовления щепы! Быстренько вынимайте из своих пакетов на сжигание палочки из-под суши, мороженого, "мишалочкы" из-под кофе или даже барабанные палочки, – из всего сделаем полезное сырье. Бамбуковые зубные щетки и тростниковые и ржаные соломинки тоже сюда Что принимаем Отходы чистой древесины (не ДСП). Важно: древесина должна быть без покрытия (лаком, красками) и без каких-либо металлических или пластиковых деталей.Знимайте из таких отходов все наклейки, скобы и гвозди - все перечисленное можно сдать на переработку или утилизацию на станции. Отправить на станцию ​​мелкую древесину можно в пределах платных услуг "УБС Курьер", "УБС Uklon" и "Пластик Почтой". Напоминаем, что заказать их в несколько кликов можно здесь: https://t.me/nowaste_service_bot Поддержите любимую станцию ​​и перерабатывающих новостей станет еще больше! - поддержите наш пиу-пиу сбор, чтобы на станции таки был приличный современный туалет: https://bit.ly/piy_piy - подарите нам свои кэшбек в Monobank и сделайте там же благотворительный взнос: тычет раздел "Прочие платежи", затем – "Благотворительность", ищите зеленую бутылку УБС; -становитесь нашими патронами и патронка: https://bit.ly/2PnFFF5; - дарите себе и друзьям качественные экотовары на каждый из нашего NoWaste Shop. Каждая приобретенная бамбуковая щеточка, многократные бахилы или некульок помогают нам развиваться.

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