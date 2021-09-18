Зауважують, що приймаються відходи лише чистої деревини – не ДСП. Їх можна здати на переробку або утилізацію на станції.

Цікаво Сімейна кімната у вінницькій лікарні звела друзів, які не бачилися кілька років

Що приймають

палички з-під суш та морозива,

палички для розмішування цукру у напоях;

барабанні палички;

бамбукові зубні щітки;

очеретяні та житні соломинки.

Які відходи можна здати / Фото "Україна без сміття"

Основна вимога: деревина має бути без покриття (лаком, фарбами) та без будь-яких металевих або пластикових деталей – наліпок, скоб та цвяхів.

Передати дрібну деревину у спеціалізовані пункти можна за допомогою "УБС Кур'єр", "УБС Uklon" і "Пластик Поштою". Замовити послугу можна за посиланням.

До слова, організація створила магазин NoWaste Shop, який запроваджує в Україні тренд на стале та відповідальне сортування.

Ми дуже прискіпливо обираємо кожен товар, який виставляємо на продаж, перевіряючи сертифікати та віддіючи перевагу пакованням, які підлягають переробці та засобам, які не тестуються на тваринах,

– йдеться на сайті магазину.

Широкий асортимент товарів включає: брендований мерч, контейнери, екопосуд, торбинки, засоби з догляду, апсайкл-речі та інше.

Довідка: Проєкт "Україна без сміття" є соціальним стартапом, який має на меті популяризувати сортування сміття. В Україні це питання стоїть доволі гостро: щороку утворюється близько 15 мільйонів тонн сміття, а звалища охоплюють 2% території. УБС першою в Україні відкрила станцію сортування No Waste Recycling Station. До кінця року 2021 році організація прагне представити мультифункціональний культурний об'єкт на території Національного експоцентру України (ВДНГ), який об'єднає станцію сортування, перший в Україні Музей переробки та споживання, майданчики для артподій просто неба й фермерський ринок без пластику.

Повний текст публікації "Україна без сміття":

Починаємо приймати дрібну натуральну деревину для виготовлення тріски! Швиденько виймайте зі своїх пакетів на спалювання палички з-під суші, морозива, "мішалочки" з-під кави чи навіть барабанні палички, – з усього зробимо корисну сировину. Бамбукові зубні щітки і очеретяні та житні соломинки теж сюди!

Що приймаємо Відходи чистої деревини (не ДСП). Важливо: деревина має бути без покриття (лаком, фарбами) та без будь-яких металевих або пластикових деталей.Знімайте з таких відходів усі наліпки, скоби та цвяхи, – все перелічене можна здати на переробку або утилізацію на станції. Відправити на станцію дрібну деревину можна в межах платних послуг "УБС Кур'єр", "УБС Uklon" і "Пластик Поштою". Нагадуємо, що замовити їх у кілька кліків можна тут: https://t.me/nowaste_service_bot Підтримайте улюблену станцію і переробних новин стане ще більше! - підтримайте наш піу-піу збір, щоб на станції таки був пристойний сучасний туалет: https://bit.ly/piy_piy - подаруйте нам свої кешбеки у Monobank і зробіть там же благодійний внесок: тицяйте розділ "Інші платежі", потім — "Благодійність", шукайте зелену пляшку УБС; - ставайте нашими патронами й патронками: https://bit.ly/2PnFFF5; - даруйте собі і друзям якісні екотовари на щодень із нашого NoWaste Shop. Кожна придбана бамбукова щіточка, багаторазові бахіли чи некульок допомагають нам розвиватися.

Ми тут: https://bit.ly/nowaste_shop #убс_новини #українабезсміття #nowasteukraine #recyclingstation #убс