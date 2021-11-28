Гостям ярмарки предлагали попробовать фирменные украинские блюда и напитки – борщ, выпечку, кофе и прочее. Кроме того, посетители могли приобрести символичные украинские подарки.

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Это очень хорошая акция, поскольку, кроме возможности представить себя и презентовать свою страну, средства, вкрученные с продажи этих товаров, пойдут на благотворительность,

– отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

На ярмарке представили:

блюда из "Ресторации Бачевских";

продукты украинских производителей: "Венский кофе", "Просто Добрый хлеб", "Баядера групп";

мастер-класс по петриковской росписи от художницы Полины Перовой;

музыкальное выступление вокалистов студии "Мальва".

Заметим! Ежегодно в рамках благотворительной ярмарки SHOM Christmas Bazaar продукцию национальных производителей представляют десятки иностранных посольств, представленных в Варшаве. Все вырученные средства передадут 25 благотворительным организациям.