Гостям ярмарку пропонували скуштувати фірмові українські страви та напої – борщ, випічку, каву та інше. Крім того, відвідувачі могли придбати символічні українські подарунки.

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Це дуже хороша акція, оскільки, крім можливості представити себе і презентувати свою країну, кошти, вилучені з продажу цих товарів, підуть на благодійність,

– зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Український павільйон на благодійному різдвяному ярмарку / Фото "Укрінформ"

На ярмарку представили:

страви з "Ресторації Бачевських";

продукти українських виробників: "Віденська кава", "Просто Добрий хліб", "Баядера груп";

майстер-клас з петриківського розпису від художниці Поліни Перової;

музичний виступ вокалістів студії "Мальва".

Зауважимо! Щороку у межах благодійного ярмарку SHOM Christmas Bazaar продукцію національних виробників представляють десятки іноземних посольств, представлених у Варшаві. Усі вторговані кошти передадуть 25 благодійним організаціям.