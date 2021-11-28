Гостям ярмарку пропонували скуштувати фірмові українські страви та напої – борщ, випічку, каву та інше. Крім того, відвідувачі могли придбати символічні українські подарунки.

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Це дуже хороша акція, оскільки, крім можливості представити себе і презентувати свою країну, кошти, вилучені з продажу цих товарів, підуть на благодійність,
– зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Український павільйон на благодійному різдвяному ярмарку / Фото "Укрінформ"

На ярмарку представили:

  • страви з "Ресторації Бачевських";
  • продукти українських виробників: "Віденська кава", "Просто Добрий хліб", "Баядера груп";
  • майстер-клас з петриківського розпису від художниці Поліни Перової;
  • музичний виступ вокалістів студії "Мальва".