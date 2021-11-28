Украина присоединилась к рождественской благотворительной ярмарке в Варшаве
28 ноября 2021 , 23:37Читати новину українською
Источник:"Укринформ"
Сегодня, 28 ноября, в Варшаве состоялась ежегодная благотворительная рождественская ярмарка. К мероприятию традиционно присоединились и украинцы.
Гостям ярмарки предлагали попробовать фирменные украинские блюда и напитки – борщ, выпечку, кофе и прочее. Кроме того, посетители могли приобрести символичные украинские подарки.
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Это очень хорошая акция, поскольку, кроме возможности представить себя и презентовать свою страну, средства, вкрученные с продажи этих товаров, пойдут на благотворительность,
– отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
На ярмарке представили:
- блюда из "Ресторации Бачевских";
- продукты украинских производителей: "Венский кофе", "Просто Добрый хлеб", "Баядера групп";
- мастер-класс по петриковской росписи от художницы Полины Перовой;
- музыкальное выступление вокалистов студии "Мальва".