Ведь для того чтобы образовался хотя бы 1 сантиметр биогумуса, нужно ждать аж 300 лет. Дождевые черви делают его всего лишь за 6 месяцев.
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Где Луговые берут отходы для переработки
Этим биогумусом Андрей и его жена удобряют сад и огород. Листья для червей забирают с территорий школы, больницы и в ближайших соседей, чтобы не пропадали. "Люди совершают ошибку, когда выжигают землю, жгут стерню или солому на огороде. Так они уничтожают благоприятные для почвы бактерии и отравляют атмосферу", – объяснил фермер.
Как писало Общественное, супруги утверждают, что благодаря новому удобрению начали собирать лучший урожай. Поменялся и вкус – к примеру, ягоды стали слаще. А фрукты созревают гораздо быстрее, чем раньше, и меньше портятся.
Украинцы разводят калифорнийских червей / Фото Общественного
Можно еще и заработать
Впрочем, хорошая урожайность и экологичность подхода – не единственные преимущества, которые получают супруги фермеров. Ведь гумус можно также продавать. За 5 тонн такого удобрения придется отдать около 20 тысяч гривен.