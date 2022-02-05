Ведь для того чтобы образовался хотя бы 1 сантиметр биогумуса, нужно ждать аж 300 лет. Дождевые черви делают его всего лишь за 6 месяцев.

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Где Луговые берут отходы для переработки

Этим биогумусом Андрей и его жена удобряют сад и огород. Листья для червей забирают с территорий школы, больницы и в ближайших соседей, чтобы не пропадали. "Люди совершают ошибку, когда выжигают землю, жгут стерню или солому на огороде. Так они уничтожают благоприятные для почвы бактерии и отравляют атмосферу", – объяснил фермер.

Интересно! Луговые используют исключительно калифорнийских червей. Ведь они живут аж 16 лет, что вчетверо дольше наших.

Как писало Общественное, супруги утверждают, что благодаря новому удобрению начали собирать лучший урожай. Поменялся и вкус – к примеру, ягоды стали слаще. А фрукты созревают гораздо быстрее, чем раньше, и меньше портятся.



Украинцы разводят калифорнийских червей / Фото Общественного

Можно еще и заработать

Впрочем, хорошая урожайность и экологичность подхода – не единственные преимущества, которые получают супруги фермеров. Ведь гумус можно также продавать. За 5 тонн такого удобрения придется отдать около 20 тысяч гривен.