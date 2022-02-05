Суть витража заключается в том, что вырезанное стекло мастер вставляет в металлическую конструкцию, которую сам сваривает, а затем заливает силиконом. Об этом рассказал сам Олег Хромченко.

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Сейчас я занимаюсь ковкой металла. Во время прирезки стекла, вставляемого в окна, двери, оставалось много отходов. Думал, что делать с фрагментами стекла, чтобы они не пропали. Тогда придумал собственную технологию металловитража,

– рассказывает мастер.



Часовая башня по технологии металловитража / Фото Укринформ

Для металловиражей подходит любое стекло. Иногда мастер использует обломки стеклянных бутылок, зеркал. Материалами с ним делятся местные жители, а также фрагменты, не имеющие торгового вида, предоставляют поставщики и продавцы стекла.

С помощью техники металловиража Хромченко создает двери, картины, навесы, элементы декора. Мастер добавляет, что все композиции придумывает сам, иногда в одном из изделий объединяет несколько творческих сюжетов.

По его словам, металловираж дает вторую жизнь стеклу, которое остается в процессе работы над другими изделиями.

Технология металлоизлияния / Фото Укринформ