Украинец будет поставлять упаковочную бумагу из опавших листьев для L'Oréal

Украинский стартап RE-leaf, занимающийся переработкой опавших листьев, будет сотрудничать с брендом косметики L’Oréal. Всемирно известная компания заказала упаковочную бумагу для своей продукции.

Технология переработки опавших листьев в бумагу принадлежит украинцу Валентину Фречке. Стартап уже запустил первую промышленную партию продукта, объем которой достигает 1,5 тонны. Сейчас экобумага доступна к заказу онлайн.

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Идея инноватора заключалась в том, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду в результате производства бумаги. Первые попытки были неудачными, однако со временем все удалось. Парень даже создал авторское оборудование.

Как это происходит

Сначала опавшие листья отделяют от мусора. Затем их подсушивают. Следующий шаг – гранулирование. Полученное сырье совмещают с макулатурой в соответствующей пропорции. Из готовых рулонов подрядчик производит для Re-leaf бумажные пакеты и другую продукцию.

L’Oréal – одна из самых мощных косметических групп мира. Компания охватывает 35 всемирно известных брендов, в частности L'Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase и другие.