Украинец будет поставлять упаковочную бумагу из опавших листьев для L'Oréal
1 января 2022 , 20:32Читати новину українською
Источник:dev.ua
Украинский стартап RE-leaf, занимающийся переработкой опавших листьев, будет сотрудничать с брендом косметики L’Oréal. Всемирно известная компания заказала упаковочную бумагу для своей продукции.
Технология переработки опавших листьев в бумагу принадлежит украинцу Валентину Фречке. Стартап уже запустил первую промышленную партию продукта, объем которой достигает 1,5 тонны. Сейчас экобумага доступна к заказу онлайн.
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Идея инноватора заключалась в том, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду в результате производства бумаги. Первые попытки были неудачными, однако со временем все удалось. Парень даже создал авторское оборудование.
Как это происходит
- Сначала опавшие листья отделяют от мусора.
- Затем их подсушивают.
- Следующий шаг – гранулирование.
- Полученное сырье совмещают с макулатурой в соответствующей пропорции.
- Из готовых рулонов подрядчик производит для Re-leaf бумажные пакеты и другую продукцию.