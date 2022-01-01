Українець постачатиме пакувальний папір з опалого листя для L'Oréal

Український стартап RE-leaf, який займається переробкою опалого листя, співпрацюватиме з брендом косметики L’Oréal. Всесвітньо відома компанія замовила пакувальний папір для своєї продукції.

Технологія переробки опалого листя на папір належить українцю Валентину Фречці. Стартап вже запустив першу промислову партію продукту, обсяг якої сягає 1,5 тонни. Наразі екопапір доступний для замовлення онлайн.

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Ідея інноватора полягала в тому, щоб зменшити негативний вплив на довкілля в результаті виробництва паперу. Перші спроби були невдалі, однак з часом все вдалося. Хлопець навіть створив авторське обладнання.

Як це відбувається

Спершу опале листя відділяють від сміття. Далі його підсушують. Наступний крок – гранулювання. Отриману сировину поєднують з макулатурою у відповідній пропорції. З готових рулонів підрядник виготовляє для Re-leaf паперові пакети та іншу продукцію.

L’Oréal – одна з найпотужніших косметичних груп світу. Компанія охоплює 35 всесвітньо відомих брендів, зокрема L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase та інші.