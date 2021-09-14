Команда стремится использовать только экологическую посуду для своей продукции. Это немалый вклад в спасение планеты.
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Такое простое решение, как многократная тара, на 60% уменьшает загрузку свалок пластиком,
– отметила представительница производства Надежда Николаенко.
Что известно
Следовательно, большинство продуктов производитель поставляет в стеклянных контейнерах. Впоследствии покупатели возвращают их производителю, после чего тару моют бесфосфатными средствами и стерилизуют.
Ряженка в стекле / Фото Надежды Николаенко
В стекле поставляют:
- термостатная ряженку;
- натуральный фитнес-йогурт (классический и черничный), который хранится короткий промежуток времени, чем магазинный.
Йогурт в стекле / Фото Надежды Николаенко