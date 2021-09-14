Команда прагне використовувати лише екологічний посуд для своєї продукції. Це чималий внесок у порятунок планети.
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Таке просте рішення, як багаторазова тара, на 60% зменшує завантаження сміттєзвалищ пластиком,
– зазначила представниця виробництва Надія Миколаєнко.
Що відомо
Відтак, більшість продуктів виробник поставляє у скляних контейнерах. Згодом покупці повертають їх виробнику, після чого тару миють безфосфатними засобами та стерилізують.
Ряжанка у склі / Фото Надії Миколаєнко
У склі постачають:
- термостатну ряжанку;
- натуральний фітнес-йогурт (класичний та чорничний), який зберігається коротший проміжок часу, аніж магазинний.
Йогурт у склі / Фото Надії Миколаєнко