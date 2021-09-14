Украинцы, которые производят крафтовую молочную продукцию, отказались от пластика

Жители села Забриддя, что в Житомирской области, занимаются производством крафтовой молочной продукции. Они решили отказаться от пластиковой тары в пользу стеклянной. Главная цель – защита окружающей среды.

Команда стремится использовать только экологическую посуду для своей продукции. Это немалый вклад в спасение планеты.

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Такое простое решение, как многократная тара, на 60% уменьшает загрузку свалок пластиком,

– отметила представительница производства Надежда Николаенко.

Что известно

Следовательно, большинство продуктов производитель поставляет в стеклянных контейнерах. Впоследствии покупатели возвращают их производителю, после чего тару моют бесфосфатными средствами и стерилизуют.

Ряженка в стекле / Фото Надежды Николаенко

В стекле поставляют:

термостатная ряженку;

натуральный фитнес-йогурт (классический и черничный), который хранится короткий промежуток времени, чем магазинный.

Йогурт в стекле / Фото Надежды Николаенко

Исключение составляет лишь масло, которое хранится в многоразовом пластике. Команда предлагает покупателям сыр, копченный на вишневых веточках. Такую продукцию заворачивают в многоразовые пакеты, а сверху – в бумагу.