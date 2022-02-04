Подавляющее большинство из опрошенных украинцев обеспокоены проблемами лесов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные центром Info Sapienc по заказу WWF-Украина.
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Чем лес является для украинцев:
- место для отдыха – 51%,
- дом для дикой природы – 36%,
- экономический ресурс – 12%.
Как часто украинцы посещают лес в теплое время года:
- несколько раз в неделю – 5%,
- раз в неделю – 8%,
- раз-два в месяц – 25%,
- раз-два в три месяца – 18%,
- каждые полгода – 10%,
- реже чем раз в полгода – 11%,
- не ходят в лес – 24%.
За что украинцы любят лес:
- возможность насладиться красотой природы – 37%,
- обеспечение грибами и ягодами – 36%,
- приют для диких животных и растений – 34%,
- место отдыха – 34%,
- функция регулирования климата – 24%.