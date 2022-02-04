Подавляющее большинство из опрошенных украинцев обеспокоены проблемами лесов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные центром Info Sapienc по заказу WWF-Украина.

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Чем лес является для украинцев:

  • место для отдыха – 51%,
  • дом для дикой природы – 36%,
  • экономический ресурс – 12%.

Как часто украинцы посещают лес в теплое время года:

  • несколько раз в неделю – 5%,
  • раз в неделю – 8%,
  • раз-два в месяц – 25%,
  • раз-два в три месяца – 18%,
  • каждые полгода – 10%,
  • реже чем раз в полгода – 11%,
  • не ходят в лес – 24%.

За что украинцы любят лес:

  • возможность насладиться красотой природы – 37%,
  • обеспечение грибами и ягодами – 36%,
  • приют для диких животных и растений – 34%,
  • место отдыха – 34%,
  • функция регулирования климата – 24%.

ставлення українців до лісів
Отношение украинцев к лесам / Инфографика WWF-Украина