Переважна більшість з опитаних українців стурбована проблемами лісів. Про це свідчать дані опитування, проведені центром Info Sapienc на замовлення WWF-Україна.
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Чим ліс є для українців:
- місце для відпочинку – 51%,
- домівка для дикої природи – 36%,
- економічний ресурс – 12%.
Як часто українці відвідують ліс у теплу пору року:
- кілька разів на тиждень – 5%,
- раз у тиждень – 8%,
- раз-двічі на місяць – 25%,
- раз-двічі на три місяці – 18%,
- кожні пів року – 10%,
- рідше ніж раз у пів року – 11%,
- не ходять у ліс – 24%.
За що українці люблять ліс:
- можливість насолодитися красою природи – 37%,
- забезпечення грибами та ягодами – 36%,
- притулок для диких тварин і рослин – 34%,
- місце відпочинку – 34%,
- функція регулювання клімату – 24%.