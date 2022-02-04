Украинцы любят лес и регулярно в нем бывают: опрос

Большинство украинцев считают лес отличным местом отдыха для себя. Многие также воспринимают его как дом для животных. Чаще украинцы любят лес из-за чистоты его воздуха.

Подавляющее большинство из опрошенных украинцев обеспокоены проблемами лесов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные центром Info Sapienc по заказу WWF-Украина.

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Чем лес является для украинцев:

место для отдыха – 51%,

дом для дикой природы – 36%,

экономический ресурс – 12%.

Как часто украинцы посещают лес в теплое время года:

несколько раз в неделю – 5%,

раз в неделю – 8%,

раз-два в месяц – 25%,

раз-два в три месяца – 18%,

каждые полгода – 10%,

реже чем раз в полгода – 11%,

не ходят в лес – 24%.

За что украинцы любят лес:

возможность насладиться красотой природы – 37%,

обеспечение грибами и ягодами – 36%,

приют для диких животных и растений – 34%,

место отдыха – 34%,

функция регулирования климата – 24%.



Отношение украинцев к лесам / Инфографика WWF-Украина

Этот опрос проведен центром Info Sapienc по заказу WWF-Украина в ноябре 2021 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных.В общей сложности опросили 1 тысячу респондентов. Выборка репрезентативна по параметрам пола, возраста, размера населенного пункта и области.