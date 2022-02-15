Подробности об этой идее рассказал в фейсбуке руководитель компании Владимир Новый. По его словам, в теплице планируют выращивать более 3000 экологически чистых растений.
Читайте также Кто и как производит бифштексы для ресторанов McDonald's со 100% мяса
Что будут выращивать тернополяне
Это станет возможным благодаря авторской технологии, позволяющей выращивать свежие овощи и зелень, например помидоры черри, перец, микрогрин и различные виды салата. Интересно, что для этого не нужна почва. Украинцы проводят ряд экспериментов, в том числе даже с банановыми и цитрусовыми деревьями.
Преимущества, которые дает новая технология
Новый рассказал, что компания решила изменить подход к выращиванию растений. Их овощи и фрукты будут экологически чистыми. Ведь содержание нитратов и вредных веществ будет в сотни раз меньше, чем этого требуют государственные стандарты.
Так будет выглядеть теплица / Фото с фейсбук-страницы Нового
В настоящее время тернопольчане экспериментируют со вкусовыми качествами растений в местных ресторанах, а соответствующая технология проходит патентование.